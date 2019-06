Procon-MS autua Consórcio Guaicurus por irregularidades

Com um grande número de reclamações por usuários do transporte coletivo de Campo Grande, agentes do Procon-MS esteve nas ruas e permaneceram, por horas, em diferentes pontos de ônibus para averiguar a veracidade das denúncias.



Na permanência nos locais, os fiscais do Procon constatar irregularidades, como publicidade enganosa, atrasos nos itinerários, ausência de informação ou informação inadequada, além de má prestação ou não cumprimento dos serviços propostos pelo Consórcio Guaicurus. As regiões da cidade, alvo da verificação, foram os bairros Monte Castelo e Jardim Tarumã, além da rua Rui Barbosa, na área central.



No caso de publicidade enganosa, no site oficial da empresa consta locais para aquisição e recarga de cartões de transporte coletivo ao portador, entretanto, na maioria dos lugares anunciados, não há o serviço. Essa irregularidade foi constatada tanto no bairro Monte Castelo como na região do Aero Rancho.



Sobre informações inadequadas ou ausência de informações, foi verificada a inexistência de tabela onde conste horário de saída e tempo de percurso entre o ponto de partida e o destino final ou, quando existe, não condiz com a realidade vivida pelos usuários. Ainda, nesta irregularidade, pode se englobar a ausência de informação sobre o valor da tarifa, que também é previsto na legislação. Outro caso recorrente é atraso no cumprimento da maioria dos trajetos.

Deixe seu Comentário

Leia Também