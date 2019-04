Nesta segunda, Reinaldo faz entrega de casas populares em Nioaque e Campo Grande

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda nesta segunda-feira (8), na entrega de casas populares em Nioaque e Campo Grande. Ainda hoje, também fará repasse de verbas públicas para as áreas de saúde, habitação, educação e assistência social.

Nioaque

Nioaque comemora 107 anos nesta segunda. Nesta manhã, para celebrar o aniversário da cidade, o governador entrega obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais nas ruas Coronel Camisão e Alexandre Daruj, que somam mais de R$ 778 mil em investimentos.

Reinaldo Azambuja ainda assina contrato com 43 beneficiários do "Programa Lote Urbanizado" para início da construção das casas pelas famílias do Residencial Constantina Gaúna Xavier, entrega de kits de materiais esportivos para escolas, inaugura melhorias na E.E. Ignês Resstel Vilas Boas e na Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano e repassa veículos para a Assistência Social e Saúde de Nioaque.

Campo Grande

Na capital do estado, à tarde, o governador participa da solenidade de inauguração da reforma do prédio da Escola Estadual Teotônio Vilela. A obra foi realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de MS por meio do programa “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade”.

Iniciado em 2018, o serviço contemplou a reforma completa dos banheiros, pintura e fechamento de alambrado da quadra poliesportiva, colocação de piso de granilite, readequação da rede elétrica, modernização da iluminação com refletores de LED e manutenção da pintura geral da escola.

Deixe seu Comentário

Leia Também