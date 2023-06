Nota MS Premiada: Campo-grandenses levam R$ 75 mil para casa; confira os sortudos

Nada mal para começar o mês, hein!? Três sortudos de Campo Grande e um de Sidrolândia foram contemplados com a sena no último sorteio do Programa Nota MS Premiada e vão dividir o prêmio de 100 mil, cada um fica com R$ 25 mil.

Na quina, são 308 ganhadores que dividem o prêmio de R$ 200 mil, com o valor de R$ 649,35 para cada.

E para ser um dos sortudos, é fácil. Para concorrer aos prêmios, é preciso exigir a inclusão de seu CPF na nota fiscal. Após a compra, no momento da emissão do documento, são geradas oito dezenas com numeração aleatória. Já os sorteios, são realizados com dezenas da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, sempre no último sorteio do mês posterior à emissão da nota fiscal.

É importante lembrar que, os consumidores só precisam fazer o cadastro no site: www.notamspremiada.ms.gov.br caso sejam sorteados, somente a inclusão do documento no ato da compra já garante automaticamente a participação no sorteio. Compras a partir de R$ 1,00 já estão concorrendo.

