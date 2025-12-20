Menu
Pesquisa do Procon aponta variação de até 220% em preços de itens da ceia em Campo Grande

Levantamento foi feito em oito estabelecimentos e busca orientar consumidores no planejamento das compras de Natal e Ano Novo

20 dezembro 2025 - 10h31Brenda Assis
A pesquisa foi realizada em oito estabelecimentosA pesquisa foi realizada em oito estabelecimentos   (Kleber Clajus/Arquivo/ProconMS)

Uma pesquisa realizada pelo Procon Mato Grosso do Sul identificou variação de até 220% nos preços de produtos tradicionais das ceias de Natal e Ano Novo em Campo Grande. O levantamento foi feito em oito estabelecimentos da Capital e tem como objetivo auxiliar os consumidores a planejarem melhor as compras de fim de ano.

O item com a maior diferença de preços foi a castanha-do-pará com casca. O quilo do produto foi encontrado com valores entre R$ 29,95 e R$ 95,90, o que representa uma variação de 220,20%. Também chamaram a atenção os preços da uva Niágara, embalagem de 500 gramas, que apresentou diferença de 178,29%, e do salame tipo italiano da marca Seara, com variação de 88,99% entre os locais pesquisados.

Entre os itens mais consumidos na ceia de Natal, o preço médio do panetone de frutas cristalizadas Bauducco foi de R$ 28,14. Já o quilo do peru da marca Sadia teve preço médio de R$ 32,48, enquanto o chester Perdigão ficou em torno de R$ 36,73.

Para o Ano Novo, a lentilha da marca Donana, embalagem de 500 gramas, apresentou variação de 44,20%, sendo vendida entre R$ 15,25 e R$ 21,99. A sidra Cereser, com 660 ml, teve preço médio de R$ 21,45 e oscilação de 56,46%.

Por outro lado, alguns produtos apresentaram maior estabilidade nos preços. É o caso do peru da marca Perdigão e do chocotone da marca Tommy, que registraram variação média de apenas 6,41%.

Recomendações ao consumidor

O Procon Mato Grosso do Sul, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), orienta que os consumidores utilizem a pesquisa como referência, comparando preços entre os estabelecimentos e observando detalhes como a gramatura, o prazo de validade e o estado de conservação dos produtos.

Segundo o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, o planejamento é essencial neste período. “É primordial o planejamento prévio das compras para garantir o equilíbrio do orçamento familiar nesse período de festas e evitar gastos desnecessários e o desperdício de alimentos”, destacou.

 

