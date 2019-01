Petrobras reduz preço da gasolina, mas mantém o do diesel

A Petrobras anunciou uma redução de 2,5% no preço médio da gasolina nas refinarias. Com isso, o preço médio do litro da gasolina passará de R$ 1,5491 para R$ 1,5104 a partir desta sexta-feira (25), enquanto o diesel se manterá em R$ 1,9998. Na véspera, a empresa manteve inalterado preço de gasolina e elevou em 1,11% preço do diesel.

No ano passado o governo anunciou fim do programa de subvenção do diesel instituído pela União. O programa de subvenção ao diesel havia sido criado pelo governo após a greve dos caminhoneiros, no fim de maio.Uma das principais reivindicações da categoria era redução no preço do combustível.

Segundo o G1, a Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho de 2017. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente, refletindo principalmente os preços internacionais e o câmbio. Desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 15,40% e o do diesel, valorização de 47,46%, segundo o Valor Online.

Nos postos, o preço médio da gasolina caiu 0,9% na semana passada, para R$ 4,258 por litro, enquanto o valor diesel ficou estável, a R$ 3,434 por litro, de acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Deixe seu Comentário

Leia Também