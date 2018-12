MS tem quinto menor preço médio da gasolina do país, diz ANP

Mato Grosso do Sul tem o quinto menor preço médio da gasolina entre todos os estados do país com base em dados da pesquisa semanal de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo a ANP, entre os dias 16 e 22 de dezembro, o litro da gasolina foi comercializado no estado em média a R$ 4,119. O valor foi mais alto apenas que a média do praticado em Roraima, com R$ 4,087; Amazonas, R$ 4,064; Santa Catarina, R$ 4,057 e Amapá, R$ 3,934.

A pesquisa da ANP foi realizada em 88 postos de sete cidades sul-mato-grossenses: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Nestas cidades os preços médios do litro do combustível foram os seguintes:

Corumbá R$ 4,475

Coxim R$ 4,378

Ponta Porã R$ 4,243

Nova Andradina R$ 4,241

Três Lagoas R$ 4,212

Campo Grande R$ 4,087

Dourados R$ 4,018

Etanol

Se no caso da gasolina, o preço é um dos mais baixos do país, em relação ao etanol os valores praticados em média no estado estão no meio da tabela. É o 12º menor. O levantamento da ANP foi feito em 86 postos de sete cidades sul-mato-grossenses: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Confira os valores nestas cidades:

Corumbá R$ 3,588

Três Lagoas R$ 3,467

Dourados R$ 3,460

Ponta Porã R$ 3,425

Coxim R$ 3,424

Nova Andradina R$ 3,295

Campo Grande R$ 3,277

