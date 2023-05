Pix foi o meio de pagamento mais utilizado em 2022

O Banco Central (BC) divulgou nesta quarta-feira (31) os dados sobre os métodos de pagamento mais utilizados em 2022, e o Pix apareceu em primeiro lugar, respondendo por 29% de todas as transações registradas no ano anterior

Criado pelo BC em 2020 para aumentar a digitalização de transações no Brasil, o Pix teve um aumento de 13 pontos percentuais na participação em relação ao registrado em 2022, que foi de 16%. Na época, o meio de pagamento instantâneo ficou atrás somente das transações por cartão de débito e crédito.

"A partir do final de 2020, o expressivo crescimento do uso do PIX reduziu, em termos relativos, a participação dos demais meios de pagamento e de transferência na quantidade total de transações financeiras", declarou o BC em nota.

Além do crescimento do Pix, a instituição apontou para o aumento observado na quantidade de transações com cartões de débito e pré-pago e sua importância para o ecossistema financeiro do Brasil.

"Essas instituições vêm tendo papel relevante na inclusão financeira, ao proporcionar contas de pagamento a pessoas que anteriormente não tinham nenhum relacionamento com o sistema financeiro, sendo, por exemplo, as instituições em que muitos jovens iniciam seu relacionamento com o sistema financeiro", informou.

