PIX por aproximação fica disponível na próxima semana, anuncia presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta terça-feira (29) que, a partir da próxima semana, o tão esperado PIX por aproximação deve finalmente chegar aos usuários brasileiros, permitido assim que o processo de pagamento seja facilitado.

"Agora, nesta semana, vamos ter um evento com o Google para lançar o pagamento por aproximação do PIX. Da mesma forma que você tem hoje no Google Wallet, onde encosta o cartão de crédito e paga, você vai poder fazer isso com o PIX a partir da próxima semana", afirmou Campos Neto.

O pagamento por aproximação via PIX funcionaria da mesma maneira que já ocorre com cartões de crédito e débito, permitindo ao usuário que pague o valor devido somente aproximando o celular da máquina de cartão.

A novidade já chega acompanhada de outra nesta semaa, que é o PIX Agendado Recorrente, nova modalidade do PIX permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor de forma recorrente, que também permite transferências para outros profissionais autônomos, que recebam como pessoa física ou por meio de CNPJ.

