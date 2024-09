Riedel enfatiza crescimento econômico em evento de lançamento de shopping da Capital

Durante o evento de lançamento da expansão do Shopping Campo Grande, na noite da última quinta-feira (05), o governador Eduardo Riedel destacou o baixo índice de desemprego, a alta renda média da população e o crescimento econômico acima da média nacional encontrados em Mato Grosso do Sul.

A expansão do centro comercial tem expectativa de que o investimento de R$ 216 milhões amplie o total de 149 lojas do shopping para 300. Resultando na maior circulação de dinheiro no mercado e geração de emprego e renda em Campo Grande. Atualmente o shopping é responsável por 2,5 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

"Mato Grosso do Sul busca criar um ambiente propício para atrair investimentos, pois acreditamos que é o capital privado que virá a dar condições para as pessoas. Nossa política pública é voltada para atrair esses investimentos", disse Riedel

Riedel prosseguiu sua fala apontando que o desembarque cada vez maior do investimento privado no Estado dá essa certeza de crescimento contínuo. Ele concluiu sua fala destacando as melhorias em infraestrutura e logística do Estado, os projetos de concessão em estudo e que já foram apresentados na B3, em São Paulo, além da Rota Bioceânica, que abre caminho para o Oceano Pacífico e encurta o trajeto para a Ásia, barateando projetos.

