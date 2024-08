Salário mínimo para 2025 deve ser de R$ 1.509, alta de 6,87%

O projeto para o Orçamento de 2025, que deve ser enviado pelo governo ao Congresso ainda nesta sexta-feira (30), deve prever um salário mínimo de R$ 1.509 a partir de janeiro, valor 6,87% que o atual.

As informações são do Blog da Ana Flor, no g1, que confirmou os números por meio de fontes da equipe econômica do governo federal.

Caso o valor seja confirmado, ele representará R$ 97 a mais por mês no bolso de trabalhadores que recebem o valor mínimo estabelecido por lei, e valerá a partir de janeiro, ou seja, no salário que o trabalhador receber de fevereiro adiante.

Por conta de uma lei, aprovada em 2023, o percentual ainda pode mudar, já que ela garante o ajuste do salário mínimo acima da inflação, ou seja, tenha ganho real.

