Selvíria tem o 6° maior PIB per capita do Brasil, diz IBGE

Priscilla Porangaba, com informações do IBGE

Novamente, o município de Selvíria, está na lista dos dez municípios com maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil na 6° colocação. Paulínia em SãoPaulo está no topo da lista nacional

Estes dados foram divulgados nesta terça-feira (13), em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para definir o valor do PIB per capita, se chega a tudo que foi produzido na cidade e divide esta quantia pelo número de habitantes no local.

Em relação a Mato Grosso do Sul, o próximo da lista, neste quesito, é a cidade de Paraíso das Águas, que ocupa a 36° posição, com R$ 115.498,52, seguido por Água Clara, na 59° colocação, e Três Lagoas, que ficou no 83° lugar, com R$ 86.244,15.

O topo desta lista é o município de Paulínia, com PIB per capita de R$ 344.847,17. Já Selvíria aparece com R$ 271.094,70, tendo uma população estimada de 6.482 habitantes.

Este levantamento se refere à situação dos municípios em 2017. Já na avaliação somente do PIB Nacional, apenas duas cidades de Mato Grosso do Sul aparecem na lista das 100 primeiras. Campo Grande ficou na 30° colocação da lista, com R$ 27 bilhões, o que segundo o IBGE, representa 0,41% do montante nacional.

Depois aparece Três Lagoas, que ficou na 96° colocação, com o PIB de R$ 10,1 bilhões. Na lista nacional, quem lidera continua sendo a cidade de São Paulo, com R$ 699 bilhões, seguida pelo Rio de Janeiro, com R$ 337 bilhões, estando Brasília na 3° posição, tendo R$ 244 bilhões. Completam este grupo, Belo Horizonte (R$ 88,9 bilhões) e Curutiba (R$ 84,7 bilhões).

Na avaliação regional, seis municípios de Mato Grosso do Sul estão entre os 30 primeiros colocados, tendo Campo Grande na 3° posição, Três Lagoas em 7°, Dourados na 10° colocação, Corumbá em 23°, Ponta Porã na 25° e Maracaju na 30° posição.

