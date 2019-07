Servidores estaduais podem sacar pagamento nesta quarta-feira

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O pagamento referente ao mês de junho dos mais de 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul será deposito nesta terça-feira (2).

O valor vai estar disponível para saque nessa quarta-feira (3) para quem recebe pelo Banco do Brasil. Será uma injeção de R$ 450 milhões na economia.

Apesar da crise financeira em todo o país, o Governo do Estado tem mantido os salários em dia, com pagamento até o 5º dia útil de cada mês.

