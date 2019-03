Na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, trabalhar no setor industrial ainda é um tabu para a maioria das mulheres no Brasil e, em Mato Grosso do Sul, isso não é diferente. Porém, de acordo com levantamento feito pelo Radar Industrial da Fiems, essa história está mudando, pelo menos, no município de Sidrolândia (MS).



Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, Sidrolândia está entre os dez municípios do estado com maior contingente de trabalhadores formalmente empregados na indústria, ocupando o 8º lugar, com 3.246 industriários, ficando atrás de Campo Grande (34.777), Dourados (11.931), Três Lagoas (11.099), Angélica (5.174), Rio Brilhante (4.524), Aparecida do Taboado (3.980) e Nova Andradina (3.387) e à frente de Naviraí (3.063) e Bataguassu (2.979).



No entanto, conforme Ezequiel Resende, Sidrolândia é o primeiro entre os municípios com o maior número de trabalhadores formais na indústria que tem a maior participação feminina. “Na cidade, dos 3.246 trabalhadores do setor, 1.531 são mulheres ou 47% do total, que é o maior percentual dos dez municípios que mais empregam no setor industrial”, revelou, informando que, do total de 1.531 trabalhadoras da indústria, 75%, ou 1.151, estão no segmento de abate de aves, 13%, ou 203, no segmento de confecção e vestuário e 4%, ou 61, no segmento de abate de bovinos.



Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Sidrolândia, Elaine Além Brito Botton, a indústria representa atualmente 30% da empregabilidade da população do município, que foi a que mais cresceu em Mato Grosso do Sul nos últimos anos. “Sabemos que muitas mulheres são arrimo de família e essa oportunidade que a indústria dá para essas mulheres é fundamental”, ressaltou.



Elaine Botton reforça que esse percentual de Sidrolândia mostra como a mulher é importante para o desenvolvimento econômico da cidade, ocupando cargos que muitas vezes são destinados a homens, reforçando que ela também é capaz. “A Prefeitura de Sidrolândia valoriza essas mulheres e constantemente realizamos ações de cuidado com a saúde e de combate à violência doméstica porque ainda sabemos das desigualdades, mas acredito que aos poucos a mulher vem conquistando seu espaço no mercado de trabalho”, afirmou.

