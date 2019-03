Blitz Educativa alusiva ao Dia Internacional da Mulher

A Polícia Milita de Mato Grosso do Sul por meio do Batalhão de Trânsito realiza nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, Blitz Educativa alusiva a data em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito e com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, às 9h, na avenida Afonso Pena em frente ao Shopping Campo Grande.

Na oportunidade, será entregue a motoristas e pedestres material educativo referente ao trânsito e sobre a violência contra a mulher. A ação tem o objetivo de sensibilização sobre o tema. O Dia Internacional da Mulher é uma data que celebra o marco histórico da luta da mulher para conquistar espaço na sociedade.

O comandante-geral da PM-MS, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta afirmou que “todos os anos a Polícia Militar realiza blitz educativa, dentre outras ações, para celebrar esta data tão importa que marca a luta da mulher para obter igualdade, luta esta que persiste até hoje”, disse.

