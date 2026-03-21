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Acordo internacional leva curso do IFMS ao Paraguai pela primeira vez

A parceria com a Universidade Nacional de AssunÃ§Ã£o permite formaÃ§Ã£o em piscicultura para estudantes e produtores em Cerro CorÃ¡

21 marÃ§o 2026 - 13h49Sarah Chaves
Atividades práticas serão oferecidas em tanque sustentável desenvolvido pelo IFMSAtividades prÃ¡ticas serÃ£o oferecidas em tanque sustentÃ¡vel desenvolvido pelo IFMS   (Evaldo Souza Rocha)

O Acordo Geral de Cooperação Internacional firmado em 2022 entre o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e a Universidade Nacional de Assunção (UNA) possibilitou que, pela primeira vez, uma formação técnica da instituição brasileira fosse ofertada em território paraguaio.

Nesta semana, o Campus Ponta Porã realizou a aula inaugural do curso gratuito de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Piscicultor no campo experimental de Chirigüelo, da Faculdade de Ciências Agrárias da UNA, em Cerro Corá, no Paraguai.

A iniciativa reúne 40 alunos, entre estudantes da universidade paraguaia e produtores rurais locais, e marca um avanço na integração educacional e produtiva na região de fronteira.

A aula inaugural contou com a presença de autoridades acadêmicas da UNA, representantes locais e servidores do IFMS, incluindo membros da Comissão de Internacionalização do campus. A realização da atividade também foi viabilizada por normativas recentes que regulamentam o trânsito fronteiriço, permitindo o deslocamento institucional entre cidades-gêmeas.

Com carga horária de 180 horas e duração de três meses, o curso combina atividades teóricas e práticas voltadas ao manejo e à produção aquícola. A formação prioriza a qualificação técnica de pequenos produtores e agricultores familiares, com ênfase em práticas sustentáveis.

O modelo de produção apresentado utiliza tecnologia desenvolvida pelo IFMS, baseada em tanques elevados de geomembrana com sistemas integrados de recirculação de água, energia solar e biotecnologia para controle da qualidade. A estrutura já havia sido implantada no campo experimental da UNA em julho do ano passado, como parte das ações preparatórias para a oferta do curso.

A iniciativa integra ainda o projeto “IFMS na Comunidade”, que busca ampliar o alcance das atividades da instituição e promover impactos diretos no desenvolvimento social e econômico de regiões atendidas, incluindo áreas de fronteira.

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