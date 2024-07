Adriane entrega mais três unidades escolares revitalizadas na Capital

Por meio do projeto Juntos pela Escola, a prefeita Adriane Lopes entregou nesta quarta-feira (3), outras três unidades escolares completamente reformadas na região do Taveirópolis, Jardim Petrópolis e Piratininga.

Na EMEI Profª Maria Josefina Bezerra Xavier no Taveirópolis, foi entregue a substituição de piso por granito, trocado todo o telhado, construída rampa de acesso à entrada principal da escola e instalado o corrimão, feito o calçamento na parte da frente e substituída a porta para pessoas com necessidades especiais, além da pintura (interna e externa) e da entrega de novos jogos pedagógicos e parquinho.

De acordo com a diretora Eliana Aparecida Felipin muitas transformações aconteceram. “É a concretização de sonhos e desejos. Ver a nossa escola organizada, aconchegante, acolhedora, com novos materiais pedagógicos, o sorriso e o ânimo renovados não têm preço. Este momento tem um valor inestimável para a comunidade escolar”, revela.

Na Escola Municipal Prof. Nagib Raslan, após 48 anos sem revitalização, os 916 alunos tiveram um ambiente escolar repaginado. A unidade recebeu: cobertura do corredor central, manutenção de telhados e calhas, troca de 20% do telhado, revitalização do banheiro para pessoas com necessidades especiais, revitalização da quadra poliesportiva e da cozinha e ainda pintura completa da escola.

Já a EMEI Piratininga ganhou a construção de mais uma sala de aula e ampliação de outra, readequação do espaço físico utilizando divisórias de Dry-wall, e construção de um banheiro para atender os 100 alunos. A unidade recebeu novos parquinhos, jogos pedagógicos, brinquedos, materiais pedagógicos, novos mobiliários, armários, mesas, kit de cozinha e mesas para sala dos professores, administrativos e alunos.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, destacou o momento que Campo Grande vive na área da Educação. “O maior tesouro que uma família possui é uma criança e os tesouros de vocês vão desfrutar disso. O Juntos pela Escola é um projeto transformador”, ressaltou.

A prefeita de Campo Grande, Adriane, afirmou que a Educação da Capital está passando por uma revolução. “As comunidades escolares estão recebendo o maior projeto de revitalização de escolas do Brasil. Além disso, a Prefeitura somente neste ano, recebeu mais de 6,6 mil novos alunos e também já entregou 150 novas salas de aula para as diversas unidades escolares”.

