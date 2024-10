Camila Ítavo destaca "missão" ao assumir a reitoria da UFMS

Camila Ítavo tomou posse como reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para os próximos quatro anos, em cerimônia na segunda-feira (28), com a presença de autoridades como o vice-governador, Barbosinha e a diretora de Desenvolvimento da Educação em Saúde do MEC, Gisele Viana.

No Dia do Servidor Público, a solenidade no Teatro Glauce Rocha teve a presença de estudantes, professores e técnicos-administrativos da UFMS, além de autoridades municipais, estaduais e federais.

A nova reitora cumprimentou a todos os estudantes, grupos e representações estudantis e disse que é por eles que a Universidade existe. “Me sinto extremamente honrada por ter sido eleita democraticamente, por ter tido apoio da maioria nos três segmentos, estudantes, técnicos e professores, e por ter tido a confiança do nosso ministro Camilo Santana, também do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesse respeito do desejo da Universidade. […] Essa missão se torna mais especial porque vou suceder o professor Marcelo Turine, que ao longo dos últimos anos, com muito trabalho, estratégia e inovação impactou positivamente a história da nossa Universidade. […] Mais do que um companheiro de trabalho, parceiro de jornada, você é um grande amigo, agradeço pela generosidade, parceria e por me iluminar nesse processo de amar a nossa UFMS, desejo sucesso e conto contigo”, disse.

“Estamos entre as melhores do mundo, melhoramos o conceito dos nossos cursos de graduação e pós-graduação. Partimos dos 18 mil estudantes para 40 mil. Temos que fazer ainda mais pelas pessoas, ajudando os municípios, o estado de Mato Grosso do Sul, o país, pois a ciência e a educação são fundamentais para o desenvolvimento social, econômico, para que as pessoas tenham melhores condições de vida, dignidade e desenvolvimento”, falou.

“Toda equipe de gestão está unida na composição de um novo Plano de Desenvolvimento Institucional, ou seja, como queremos a UFMS entre 2025 e 2030. Faremos uma série de rodadas da UFMS Participativa. Além de ir a cada município onde estamos presentes, queremos deixar aberta a participação de todos os cidadãos sul-mato-grossenses. Entre os eixos que queremos dar um novo incremento estão a inovação e cursos com mais qualidade, ampliar ainda mais a inclusão, para termos uma Universidade cada vez mais humana e também mais sustentável. A UFMS é responsável pela formação dos novos líderes, de profissionais que vão cuidar de nós e do meio ambiente, que serão estrelas responsáveis pela construção de uma comunidade melhor, um mundo melhor”, enfatizou.

Em seu discurso de encerramento de mandato, o professor Marcelo Turine agradeceu a presença de todos e o apoio de toda a comunidade universitária e parceiros institucionais durante sua gestão. "Estou feliz por entregar uma Universidade muito melhor do que recebi, esse é o melhor legado de um gestor público. A UFMS é hoje uma das melhores universidades do mundo e do Brasil, tudo que sonhamos desde 2016, quando tomei posse, realizamos e realizamos muito mais. Hoje somos uma UFMS nota 10, nota máxima no recredenciamento institucional e de educação a distância pelo MEC. Muito obrigado a toda a comunidade universitária por terem colaborado com esse sonho”, discursou.

O professor entregou, ainda, exemplares impressos do livro de prestação de contas da sua gestão 2016-2024 à diretora de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC, Tânia Mara Francisco, e ao vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa.

A cerimônia de transmissão do cargo foi aberta por Turine, que recebeu uma homenagem pela sua esposa, a juíza diretora do Foro de Campo Grande, Joseliza Alessandra Vanzela Turine, e seus filhos Iago e Davi Turine.

A diretora de Desenvolvimento da Educação em Saúde do MEC, Gisele Viana Pires, destacou transição tranquila. "É uma Universidade que, sem dúvida alguma, galgou patamares que há oito anos talvez fosse difícil imaginarmos. Quarenta mil alunos, com uma série de ações muito voltadas para a sociedade, como falamos no MEC, a UFMS tem um papel absolutamente fundamental no que tange à sociedade, à política de interiorização, do desenvolvimento social e sustentável. […] Aqui no Centro-Oeste, a Educação está sendo muito bem sedimentada, solidificada e, principalmente, reconhecida a nível nacional pela UFMS”, falou.

O vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, demonstrou alegria em trazer uma saudação à reitora. “Perguntei ao governador que mensagem trazer hoje à UFMS e ele disse que a primeira seria de gratidão, de agradecimento à Universidade. É impossível se imaginar o progresso e desenvolvimento do Estado sem a presença dessa Instituição, desde o Mato Grosso, até hoje. A pesquisa, a ciência, extensão, os programas desenvolvidos ao longo destes anos deram ao MS a capacidade de se tornar o Estado que somos hoje: próspero, que cresceu significativamente, inclusivo, que mais devolve à população os tributos, somos um Estado verde e digital. […] Vocês, Turine e Camila, ao longo destes oito anos, junto com toda esta engrenagem que é fundamental, os servidores públicos, vocês escreveram uma linda história”, destacou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também