Confira os projetos aprovados para Clube de Ciências do Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal publicou nesta terça-feira (25), os nome dos participantes definidos para integrar o projeto Clube de Ciências. De acordo com o cronograma, o início das atividades será dia 26 de junho.

Estudantes e professores irão se reunir no maior aquário de água doce do mundo para colocar seus projetos em prática. Toda a estrutura do laboratório do empreendimento estará a disposição dos grupos.

O projeto veio para reforçar o pilar da educação ambiental e a popularização da ciência em um espaço que oferece experiência e conhecimento para todos. A iniciativa visa estimular a pesquisa e o desenvolvimento estudantil, promovendo a integração entre a comunidade científica e a conservação da biodiversidade no bioma pantaneiro.

Conforme explicou a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, um clube de ciências não só complementa a educação formal em ciências, mas também nutre um amor pela descoberta e um entendimento mais profundo do mundo natural. “Preparamos os jovens e crianças para serem cidadãos informados e pensadores críticos, promovendo a conscientização e o interesse pela ciência”.

