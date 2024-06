Em três meses no cargo, Dione Hashioka deixa Educação de MS

A exoneração de Dione Marly Gandolfo Hashioka a pedido foi publicada na manhã desta segunda-feira (3), em edição do Diário Oficial do Estado.

A ex-deputada foi nomeada como Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Educação no dia 4 de março para ser a segunda no comando de Hélio Daher

Nenhum nome foi escalado para ocupar o cargo deixado de adjunto da Secretaria de Educação do Estado.

Leia Também