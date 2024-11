Enem 2024: prazo para pedir reaplicação de provas termina hoje (15)

Quem perdeu o primeiro ou segundo dia do Enem 2024 tem até hoje (15), às 22h59 (horário de MS), para tentar uma segunda chance. A reaplicação só vale para casos específicos, ou seja, quem faltou por motivos logísticos ou por estar doente com uma das enfermidades previstas no edital, como covid-19, sarampo ou até varíola dos macacos.

Para pedir a reaplicação, o candidato precisa acessar a Página do Participante no site do Inep e justificar sua ausência com documentos, incluindo atestado médico, se for o caso. O prazo é rígido, e o Inep ainda não divulgou quando vai dizer quem foi aceito para fazer as novas provas, que estão marcadas para 10 e 11 de dezembro.

Após essa etapa, o Inep vai analisar os documentos e só quem tiver o pedido aprovado poderá refazer o exame.

Para quem conseguir a segunda chance, o formato continua o mesmo. Serão 180 questões divididas em dois dias, com as disciplinas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, além da redação. As questões e o tema da redação serão diferentes dos aplicados nos dias 3 e 10 de novembro.

