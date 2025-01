Escolas municipais retomam as aulas dia 10 de fevereiro

Passado o período de matrícula e designação de alunos, o ano escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), começa no próximo dia 10 de fevereiro, numa segunda feira.



Serão 200 dias letivos, com término programado para o dia 12 de dezembro nas escolas que oferecem ensino fundamental e 16 de dezembro nas escolas municipais de Educação Infantil (Emeis). As férias dos professores e alunos será de 17 a 31 de julho



Conforme resolução publicada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Diário Oficial de campo Grande em 28 de outubro de 2024. O exame final ocorrerá nos dias 15,16 e17 de dezembro.



O encerramento do ano escolar, diferente do ano letivo, terminará em 19 de dezembro.

O calendário escolar fica definido:

- Início do 1º bimestre em 10 de fevereiro e término em 30 de abril

- Início do 2º bimestre em 2 de maio e término em 16 de julho

- Início do 3º bimestre em 1º de agosto e término em 30 de setembro

- Início do 4º bimestre em 1º de outubro e término em 12 de dezembro, nas escolas que oferecem ensino fundamental e 16 de dezembro de 2025, nas Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs



