Folha coloca UFMS como a melhor universidade do estado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é 41ª melhor universidade do Brasil, de acordo com o Ranking Universitário da Folha (RUF), do jornal Folha de São Paulo, e a primeira no estado de Mato Grosso do Sul pelo 8º ano consecutivo. No ranking geral, esta é a melhor colocação da Instituição nos últimos quatro anos e, em relação ao ano passado, a Universidade subiu oito posições.

Em comparação com as instituições federais de ensino superior do país, a UFMS ocupa a 29ª colocação entre as 63 avaliadas. Já na região Centro-Oeste, a UFMS aparece em 4º lugar entre 14 instituições.

“A proposta desta gestão sempre foi, desde o início, colocar a UFMS como uma instituição de destaque nacional e se consolidar cada vez mais como referência regional. Estar na 41ª colocação entre as melhores universidades do país e permanecer por oito anos como a primeira de Mato Grosso do Sul é resultado de muito trabalho e dedicação por parte de todos os nossos servidores e estudantes, e nós esperamos que esse legado continue cada vez mais, porque aqui nós temos educação pública, gratuita e de qualidade, e isso merece todo o reconhecimento”, declara o reitor Marcelo Turine.

A avaliação do Ranking Universitário Folha é realizada anualmente e engloba todas as universidades ativas do Brasil, utilizando dados nacionais e internacionais e pesquisas de opinião realizadas pelo Datafolha como base.

Ao todo foram avaliadas 197 Instituições de Ensino Superior em cinco aspectos: ensino, pesquisa, mercado, internacionalização e inovação. A partir desses critérios, são analisados itens como total de publicações, número de teses defendidas, percentuais de professores com pós-graduação strictu sensu e em dedicação integral, opinião de empregadores, número de patentes e citações internacionais.

A UFMS ficou em 41º lugar em inovação, subindo 17 posições em relação ao ano passado; 51º lugar em ensino e pesquisa, 56º lugar em mercado e 87º lugar em internacionalização.

O RUF também avalia 40 cursos de graduação com base em dois aspectos: ensino e mercado. Destes, 33 são ofertados pela UFMS e as graduações da Universidade estão posicionadas na primeira colocação do estado em 26. Em âmbito nacional, a Instituição se destacou com curso de Geografia, que se posicionou no 22º lugar; com o curso de Agronomia, no 23º lugar e com o curso de Engenharia Ambiental, no 25º lugar.

