Fundação Manoel de Barros premia vencedores do 9º Concurso de Redação em Dourados

Evento aconteceu no último dia 13 de novembro

17 novembro 2025 - 18h52
O 1&ordm; lugar ficou com Ana Júlia Bonetti da Silva (Escola Estadual Presidente Vargas), que recebeu bolsa integral O 1º lugar ficou com Ana Júlia Bonetti da Silva (Escola Estadual Presidente Vargas), que recebeu bolsa integral   (Foto: Divulgação)

A Fundação Manoel de Barros (FMB), com apoio da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), Grupo Companhia das Letras e Faculdade Anhanguera de Dourados (FAD), realizou no último dia 13 de novembro a premiação do 9º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel, em Dourados.

Segundo o diretor da FMB, Marcos Henrique Marques, o concurso reforça o incentivo à escrita, à leitura e ao contato dos estudantes com a obra de Manoel de Barros, além de ampliar oportunidades de acesso ao Ensino Superior.

Voltado para alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública, o concurso exigiu dos participantes um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “O impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens”, seguindo as competências do Enem.

Pela Categoria Dourados e Região, participaram estudantes de 13 municípios. Os três primeiros colocados foram premiados com bolsas de estudo na Faculdade Anhanguera de Dourados. O 1º lugar ficou com Ana Júlia Bonetti da Silva (Escola Estadual Presidente Vargas), que recebeu bolsa integral. O 2º lugar, com bolsa de 70%, foi conquistado por João Gabriel Crialese Barbosa, da mesma escola. Em 3º, com bolsa de 50%, ficou Gabrielly Tognon Gomes (E.E. Eufrosina Pinto).

Emocionada, Ana Júlia afirmou que a vitória foi uma surpresa e representa um estímulo para seguir na meta de cursar Direito. O professor da estudante também foi premiado com estadia em Bonito/MS e uma bolsa de pós-graduação EAD.

Representando a FAD, a professora Mariana Belloni destacou que o concurso incentiva a busca pelo Ensino Superior, promove crescimento pessoal e mantém viva a história e a obra de Manoel de Barros.

