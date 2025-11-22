Menu
Educação

IFMS abre 1.665 vagas em cursos técnicos gratuitos em 17 municípios

As inscrições seguem até o dia 14 de dezembro

22 novembro 2025 - 15h12Taynara Menezes

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 1.665 vagas em cursos técnicos subsequentes gratuitos, ofertados na modalidade semipresencial, em 17 municípios do Estado. O ingresso é para o primeiro semestre de 2026, e para participar é preciso ter concluído o ensino médio.

As formações disponíveis são Técnico em Administração, Técnico em Logística e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, com duração entre dois e três semestres. Apesar de serem cursos EAD, os alunos devem comparecer a um encontro presencial semanal, no período noturno.

As vagas estão distribuídas entre Aquidauana, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Corumbá, Coxim, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Maracaju e Três Lagoas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 14 de dezembro na Página do Candidato, na Central de Seleção do IFMS. Metade das vagas é reservada a estudantes de escolas públicas, conforme a Lei de Cotas.

Se houver mais inscritos que vagas, será realizado sorteio eletrônico no dia 8 de janeiro de 2026, com resultado em 13 de janeiro. As matrículas ocorrerão de 20 de janeiro a 2 de fevereiro, de forma on-line. As aulas começam entre 16 e 21 de março de 2026.

 

