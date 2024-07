IFMS abre cursos de qualificação gratuitos para mulheres em vulnerabilidade

Através do Programa Mulheres Mil em Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí e Nova Andradina, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 200 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional com foco no público feminino de baixa renda.

Podem participar mulheres em situação de vulnerabilidade social, com idade mínima de 16 anos. Com duração aproximada de quatro meses, as opções de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) são Assistente Administrativa (para quem concluiu o ensino fundamental) e Agricultora Orgânica (necessário ter o ensino fundamental I - até o 5º ano).

A seleção prevê o pagamento de auxílios alimentação e transporte às participantes, tendo como valor mínimo R$ 3,75 por hora de curso para cada auxílio, o que corresponde a uma bolsa-formação total de R$ 600, que será concedida apenas às estudantes que frequentarem as aulas e tiverem conta bancária em seu próprio nome.

"Por atender ao público em vulnerabilidade, o Programa dá ênfase ao acolhimento e empoderamento da mulher, fazendo com que ela tenha uma visão abrangente de mundo, sendo possível assim se inserir no mundo do trabalho e conquistar sua independência social, emocional e financeira", explica a coordenadora do Mulheres Mil no IFMS e pedagoga do Campus Dourados, Simone Estigarribia de Lima.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção . O prazo se encerra em 21 de julho.

As candidatas selecionadas deverão fazer a matrícula no período de 29 de julho a 2 de agosto.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito para o e-mail [email protected]. Leia o Edital nº 039/2024 .

Cursos

Campus/Munícipio Curso Formação mínima Vagas Corumbá Assistente Administrativa Ensino fundamental completo 40 Dourados Assistente Administrativa Ensino fundamental completo 40 Jardim Assistente Administrativa Ensino fundamental completo 40 Naviraí Agricultora Orgânica Ensino fundamental I (até o 5º ano) 40 Nova Andradina Agricultora Orgânica Ensino fundamental I (até o 5º ano) 40







