IFMS abre inscrições para mestrado em Propriedade Intelectual

Sarah Chaves, com informações do IFMS

O programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (ProfNIT) está com inscrições abertas para o Exame Nacional de Acesso. O mestrado profissional é ofertado gratuitamente em rede, por meio de pontos focais espalhados por todo o país. São oferecidas 413 vagas no total, para ingresso em 2025.

Destas, 12 são no Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), sendo distribuídas da seguinte forma: Quatro para servidores da instituição; Quatro para ampla concorrência; Quatro para ações afirmativas, sendo três para candidatos pretos, pardos e indígenas, e uma para pessoas com deficiência.

As inscrições podem ser feitas até 19 de agosto através do Formulário Online . Até essa data, o candidato deve preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 350. Também precisa enviar o comprovante de pagamento, de modo eletrônico.

Podem participar candidatos graduados portadores de diploma de qualquer curso de nível superior, emitido por instituição oficial e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O ingresso ocorre por meio do Exame Nacional, marcado para 15 de setembro, às 13 horas (horário MS).

Exame

A prova é eliminatória e classificatória, sendo composta por 20 questões de múltipla escolha, que abordarão temas relacionados à propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação.

Serão considerados aprovados nessa etapa até 2,5 vezes o número de candidatos referente ao de vagas para cada ponto focal.

Os selecionados pela da prova serão convocados para análise curricular (também classificatória e eliminatória). O envio da documentação deve ser feito entre 16 e 18 de outubro.

A previsão é de que o resultado preliminar seja publicado até 12 de novembro, com as aulas iniciando no primeiro semestre de 2025.

Em caso de dúvidas, o contato com a secretaria do ProfNIT pode ser feito pelo correio eletrônico [email protected] ou pelo telefone (67) 3357-8501

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também