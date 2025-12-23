Menu
IFMS abre seleção para mestrado em educação profissional

As vagas são destinadas ao Campus Campo Grande

23 dezembro 2025 - 08h37Sarah Chaves, com IFMS
IFMS abre matrícula   (Reprodução/IFMS)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu 20 vagas para o mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2026. O curso é gratuito, presencial e o ingresso ocorre por meio do Exame Nacional de Acesso (ENA).

Reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o ProfEPT integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e é ofertado por diversas instituições do país. No IFMS, as vagas são destinadas ao Campus Campo Grande, sendo 12 para candidatos externos e oito reservadas a servidores da Rede Federal.

Para concorrer às vagas de ampla concorrência, os candidatos externos deverão comprovar atuação na Educação Profissional e Tecnológica nos anos de 2024 ou 2025, por pelo menos um semestre letivo ou 80 horas, exigência que será verificada no momento da matrícula, prevista para março de 2026.

As inscrições devem ser realizadas até 15 de janeiro, exclusivamente pelo sistema do ProfEPT. A taxa de participação é de R$ 160, com pagamento até o dia 16 de janeiro. O edital completo está disponível na página oficial do ENA.

No momento da inscrição, o candidato precisa optar por uma das duas linhas de pesquisa do programa. A primeira é Práticas Educativas na Educação Profissional e Tecnológica e a segunda, Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica. Após a aprovação, não será permitida a troca da linha escolhida.

A edição de 2026 traz uma novidade. Pela primeira vez, a prova do Exame Nacional de Acesso será realizada on-line. Para o coordenador do ProfEPT no IFMS, Airton Vinholi, a mudança amplia o acesso. Segundo ele, o novo formato facilita a participação de candidatos de outros municípios e torna o processo mais democrático.

A prova objetiva está marcada para o dia 8 de fevereiro e contará com 20 questões de múltipla escolha, abordando fundamentos históricos e conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, além de metodologias de pesquisa e práticas de ensino e aprendizagem.

O IFMS também oferece bolsas de permanência aos estudantes do ProfEPT, por meio de parceria com a Fundect. O valor mensal é de R$ 2,1 mil, podendo ser concedido inclusive a alunos que possuam vínculo empregatício.

Ofertado pelo IFMS desde 2018, o mestrado tem duração máxima de 24 meses, carga horária total de 480 horas e aulas concentradas, principalmente, às segundas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, com atividades noturnas ocasionais. O campus está localizado na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

