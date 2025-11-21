Menu
Educação

IFMS oferece vagas gratuitas em cursos técnicos semipresenciais

As inscrições seguem até 14 de dezembro

21 novembro 2025 - 09h24Sarah Chaves    atualizado em 21/11/2025 às 09h36
IFMSIFMS   (Reprodução)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para 1.665 vagas em cursos técnicos subsequentes gratuitos, ofertados na modalidade semipresencial, distribuídas em 17 municípios do Estado. O ingresso é para o primeiro semestre de 2026 e o requisito é ter concluído o ensino médio.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 14 de dezembro na Página do Candidato da Central de Seleção.

Os cursos têm duração que variam entre dois semestres (um ano letivo) e três semestres (um ano e meio letivo). As áreas de formação disponíveis são: Técnico em Administração; Técnico em Logística; e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.

Embora sejam cursos da modalidade de educação a distância (EAD), o modelo é semipresencial: a maior parte das disciplinas ocorre no ambiente virtual, mas o estudante deve participar obrigatoriamente de um encontro presencial por semana, no dia previsto no edital; o horário da aula presencial será no período noturno.

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Corumbá, Coxim, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Maracaju e Três Lagoas.

Metade das vagas é reservada para estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública, com subdivisões por renda, etnia e deficiência, conforme a Lei de Cotas.

Se o número de inscritos for maior que o total de vagas, haverá sorteio eletrônico, transmitido ao vivo pelo YouTube, no dia 8 de janeiro de 2026, às 10h. O resultado será divulgado no dia 13 de janeiro.

A matrícula ocorrerá de 20 de janeiro a 2 de fevereiro, de forma on-line, e todos os documentos exigidos estão listados no edital. As aulas estão previstas para começar entre 16 e 21 de março de 2026.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail [email protected].

Confira todas as regras no Edital nº 084/2025.

