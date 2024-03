InscriÃ§Ãµes para o Fies se encerram nesta sexta-feira

Se encerra nesta sexta-feira (15) o prazo de inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2024, que deve ofertar 112.168 vagas em cursos de graduação no processo seletivo.

Para participar da edição deste ano do Fies, basta acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e se inscrever. Apesar do encerramento das inscrições hoje, a consulta da oferta de vagas segue até 30 de abril.

A divulgação dos resultados da pré-seleção na chamada única está prevista para a próxima quinta-feira (21/3), enquanto a consulta da lista de espera será de 28 de março a 30 de abril.

