JD1TV: Próxima reitora da UFMS promete fortalecer a inclusão e a inovação na instituição

Camila Ítavo será a próxima reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A nomeação foi oficializada no último dia 29, através de um decreto publicado no Diário Oficial da União. Camila assumirá o cargo a partir de 27 de outubro, com um mandato de quatro anos.

A escolha da nova reitora teve como base o resultado da consulta pública à comunidade universitária, na qual Camila liderou nos três segmentos: professores, técnicos e estudantes.

A próxima reitora da UFMS esteve no estúdio do JD1TV e falou sobre os projetos, e o que deseja para o futuro da universidade.

