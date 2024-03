Marcelo Turine destaca avanÃ§os na UFMS

Há quase oito anos àfrente da Reitoria da UFMS, Marcelo Turine conta que está satisfeito com o legado que está deixando para a Universidade, que completa 45 anos de federalização em 2024. Ele fez um rápido balanço da sua gestão, citando vários indicadores, em especial, o número de estudantes matriculados na UFMS que passou de cerca de 16 mil em 2016 para 35 mil em 2024.

Hoje, a UFMS é uma referência entre as 69 Universidades Federais no mapa do censo da educação superior do Brasil, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Turine elencou como uma das prioridades de sua gestão a transformação digital da UFMS. Confira a entrevista sobre os avanços da maior universidade pública do estado.

1. Em 2016, você assumiu a Reitoria da UFMS como lidou com a questão ideológica partidária e grandes contingenciamentos orçamentários neste período?

Turine - Aprendi ao longo desses anos a manter o diálogo, a articulação e a integração em prol de um bem maior, que é a nossa UFMS, patrimônio de MS e do Brasil. Independente das questões político partidárias, buscamos sempre o melhor para a Instituição e agradeço ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Bancada Federal de MS, nossos deputados e senadores, pela parceria e apoio com a Universidade nestes anos de contingenciamentos e cortes orçamentários para a Educação Superior. Destaco a nossa participação na Associação de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e também com as interlocuções com diversas pastas dos ministérios, secretarias, órgãos de controle, agências de fomento, em especial, a nossa Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul). Um dos maiores desafios foi e continua sendo o orçamento das universidades. Hoje temos um orçamento idêntico ao de 2019, mas com uma estrutura que necessita de muito mais recursos para se manter e avançar. Nesse sentido, as emendas individuais e coletivas dos nossos senadores e deputados federais foram e são fundamentais para os projetos estratégicos na Universidade.

2. Como você encontrou a UFMS em 2016 e como você iniciou a sua trajetória à frente da Universidade?

Turine - Em 2016, eu estava cedido para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, como diretor-presidente da Fundect. Assumi o compromisso de liderar a UFMS com muita ética, austeridade e responsabilidade. Naquela época, a Universidade estava fechada dentro dela mesma e precisava de uma equipe com muita coragem para conhecer a fundo as suas necessidades e enfrentar os desafios pontuais e coletivos da Educação e Ciência em Mato Grosso do Sul. Muitas falas e demandas chegavam para mim. Nossa meta inicial era aumentar o ingresso e a permanência dos nossos estudantes, fortalecer e verticalizar os programas de mestrado e doutorado, valorizar o servidor público e ampliar o pertencimento e o orgulho de ser UFMS. A UFMS nunca na sua história tinha aparecido no ranking internacional das melhores universidades do mundo, e a partir de 2019, o Estado de Mato Grosso do Sul teve o privilégio de ter a UFMS como uma referência internacional. Além disso, a UFMS alcançou 1º lugar no ranking de gestão e governança do TCU e se destacou também no ranking internacional das Universidades Verdes (Green Metrics). Assim, além de ampliar o total de estudantes beneficiados, criamos uma plataforma digital e abrimos inscrições para a participação democrática em editais de fomento em todas as áreas. Em 2024, anunciamos o investimento com recursos próprios de mais de R$ 32 milhões em 100 editais que serão abertos à comunidade universitária da UFMS. Em especial, o Edital "Mulheres da Ciência" a fim de fomentar projetos inovadores das professoras e pesquisadoras da UFMS.

3. Os indicadores mais recentes mostram uma redução do número de estudantes no ensino superior, mas com a UFMS foi diferente. Como você conseguiu mais que dobrar o número de estudantes na Universidade?

Turine - Em 2017, criamos o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva - PASSE UFMS. Duas novas modalidades para estimular a entrada de estudantes nos cursos de graduação por meio de processos próprios. Também criamos o programa "Quero Ser UFMS" para oferecer as vagas dos cursos para a entrada gratuita para quem já fez Vestibular, PASSE UFMS e o Enem em anos anteriores. Essa iniciativa reduziu a taxa de vagas ociosas e aumentou o ingresso em diversos cursos. Outra frente de trabalho foi o fortalecimento do programa "UFMS Digital", que atendeu demandas dos municípios para qualificação da força de trabalho, oferecendo cursos em processos gerenciais, recursos humanos, gestão comercial e tecnologias. Já nos programas de pós-graduação stricto sensu, além de ampliar o número de cursos aprovados pela Capes, tínhamos na época 41 e agora temos 73 cursos de mestrado e doutorado. Atualmente, temos uma equipe de professores de altíssima competência, de um total de 1.584 professores 96% têm mestrado e doutorado e 4%, especialização.

4. A UFMS recebeu o maior evento científico da América Latina em 2019, foi listada em vários rankings internacionais, recebeu diversas premiações e reconhecimentos até a nota máxima do MEC. Tudo isso estava dentro do seu plano de gestão para a Universidade e como foi conquistado?

Turine - É muito positivo lembrar do maior evento científico do Brasil que realizamos em 2019, com mais de 50 mil pessoas vivenciando uma semana na Universidade na Reunião anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). A UFMS não interagia com a sociedade campo-grandense e sul-mato-grossense no contexto de popularização da Ciência e Inovação. Parecia que a UFMS vivia numa bolha à parte. Com certeza, o nosso maior sonho era abrir a Universidade para a sociedade, estar próximo das pessoas e atuar pelo desenvolvimento do nosso Estado de maneira ampla, inclusiva, acessível, sustentável e inovadora, que é a razão de ser da UFMS, uma universidade pública, gratuita, inclusiva, laica e diversa. Focamos um caminho promissor e com protagonismo cada vez maior na Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Toda essa visibilidade, que alçou a UFMS como protagonista em várias frentes, estava no nosso plano de trabalho, e foi conquistada com o apoio de toda a comunidade universitária e muitos parceiros estratégicos, em especial, o Governo do Estado, Prefeituras municipais, Sistema S (Sebrae, Senar, Senai, Sesi, Sesc etc.), Fiems, Fecomercio, Faems e Famasul.

5. Entre as inúmeras atividades, o que você destaca como mais importante ou relevante da sua gestão?

Turine - Além de dobrar o número de estudantes em menos de oito anos, estamos ampliando projetos que vão impactar positivamente o desenvolvimento de todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Hoje, a sociedade convida nossos pesquisadores e nossas pesquisadoras para grandes debates de políticas públicas. É um legado que não se constrói sozinho, mas com uma comunidade de talentos que se orgulha profundamente do patrimônio que representa. O Estado de Mato Grosso do Sul está cada vez mais pujante e competitivo graças à força e ao trabalho da nossa UFMS nos 10 municípios em que temos câmpus.. Desejamos que nossos egressos tenham condições de empregabilidade no mercado de trabalho. Um projeto de referência educacional no Brasil. A UFMS é a única Universidade do Mato Grosso do Sul que tem uma Unidade da Embrapii - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial intitulada Agrotec UFMS. Não paramos durante a pandemia, fomos umas das três únicas universidades federais que manteve o calendário em dia, oferecemos mecanismos para que os estudantes e os servidores continuassem suas atividades, mesmo a distância. Mas principalmente demonstramos a importância da universidade pública para a sociedade sul-mato-grossense.

6. Até o final do seu mandato, em outubro, o que você pretende concluir?

Turine - Pretendo concluir tudo que comecei, mas, como gestor dependo das empresas, orçamento, licitações, dentre muitas variáveis. Os projetos estratégicos pretendo concluir e inaugurar: 1- Obra do Novo Autocine UFMS em Campo Grande, que vai se tornar num Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil, projeto único e inovador em nível nacional, além de incentivar a valorização do entorno da nossa Universidade; 2- Prédio Multiuso no Câmpus de Três Lagoas - até julho de 2024; 3- Mercado Escola em Campo Grande. A UFMS colocará todos seus laboratórios para melhoria do processo de produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar de diversas famílias de diferentes regiões do Estado de Mato Grosso do Sul; 4- Clínica Escola do Câmpus de Coxim da UFMS; 5- A primeira sala 360º do Museu da Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, que integrará a tecnologia à valorização do Pantanal e do Cerrado, com sua diversidade e riqueza cultural. Não vamos conseguir inaugurar todos os museus, pois ainda estamos captando recursos com os parceiros; 6- Expansão do Prédio da Faculdade de Computação em Campo Grande, que vai incrementar novos laboratórios de ensino e pesquisa em diferentes áreas; Temos ainda em andamento várias obras, como o prédio do curso de Medicina Veterinária em Paranaíba; o novo prédio da Faculdade de Direito em Campo Grande; o prédio da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia em Campo Grande e o Campo Escola em Chapadão do Sul. Um dos projetos que não finalizamos na nossa gestão é o projeto de revitalização do Morenão. A proposta era transformar o espaço do Morenão numa arena de qualidade e segura para torcedores do esporte sul-mato-grossense e brasileiro. Com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul foi iniciada a revitalização, mas ainda não concluída.

7. A categoria dos técnicos está em greve e a dos docentes ameaça também parar. Como você lida com essas possibilidades de paralisações?

Turine - Em relação aos movimentos de paralisação e greve, desde 2016, reafirmo que é um direito constitucional do processo democrático, e o respeito, ética e garantia do direito de ir e vir deve sempre ser garantido. Não podemos concordar com a depredação do bem público e a interrupção de direitos fundamentais ao cidadão. Como a maioria dos reitores das Universidades Federais, já me manifestei favorável à pauta apresentada pelo movimento de greve de revisão do plano de carreira dos técnicos educacionais e a recomposição orçamentária das instituições federais. Mas é uma situação complexa, que não pode ser resolvida por qualquer dos reitores, e sim, por decisão do Governo Federal. Estamos seguindo todas as orientações do Ministério da Educação e do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Para finalizar, Turine falou o que deseja para a UFMS ao final do seu mandato. "Desejo que a UFMS continue crescendo, incluindo mais jovens e mais trabalhadores, melhorando as entregas para sociedade sul-mato-grossense e nosso Brasil. Desejo que o próximo reitor ou reitora faça uma gestão muito melhor do que a minha gestão, pois assim teremos uma UFMS crescendo".



