Ministro da Educação anunciará expansão do 'Pé-de-Meia' em Campo Grande

O ministro de Estado da Educação, Camilo Santana vem a Campo Grande nesta quarta-feira (13), anunciar a expansão do Programa 'Pé-de-Meia', além de melhorias no campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Camilo Santana será acompanhado pelo governador Eduardo Riedel e inaugurará quadra poliesportiva e bloco didático-pedagógico (salas de aula e laboratórios) do Campus Campo Grande do Instituto.

Na ocasião, as autoridades também assinarão uma ordem de serviço para a construção da segunda etapa do bloco da Unidade da Criança e da Mulher do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), vinculado à Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

