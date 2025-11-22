MS Dance Fest leva batalha de dança à Praça do Rádio neste sábado

A força da dança urbana ocupará o centro de Campo Grande neste sábado (22), das 19h às 21h30, com a competição do MS Dance Fest 2025 no Palco Fluxo, instalado na concha da Praça do Rádio Clube. Em sua 12ª edição, o festival promete a “edição mais pesada da história”, segundo o idealizador Edson Clair, diretor do Espaço FNK.

A disputa reúne 29 apresentações nas categorias solo, duo, trio, conjunto júnior e conjunto sênior, com artistas de Campo Grande, Corumbá, Sonora, Nova Andradina e Londrina (PR). A abertura será conduzida por uma performance especial do Espaço FNK, com direção de Edson Clair, Ariel Ribeiro e Kadux, e participação dos artistas que ministraram workshops no festival.

Com premiação em dinheiro, a competição valoriza o trabalho técnico e criativo da dança urbana. Para Edson, o evento é mais que uma disputa: “É a materialização de anos de dedicação, pesquisa e estudo do corpo, que é a ferramenta de trabalho do artista.”

O MS Dance Fest começou na quinta-feira (20) e segue até domingo (23), oferecendo mais de 40 horas de atividades, incluindo batalhas, workshops, intervenções, showcases e o MSDF Academy — módulo de capacitação voltado a profissionais da dança.

Entre as novidades desta edição está a primeira competição de K-pop, além de oficinas com artistas reconhecidos nacional e internacionalmente. Também está prevista para este sábado a intervenção urbana do grupo Zumb.boys (SP), com o espetáculo “Dança por Correio”, ao meio-dia, no Centro.

Com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Fundação de Cultura de MS e Governo do Estado, o festival reforça a ocupação artística dos espaços públicos. “Ver a Praça do Rádio cheia de famílias e jovens vibrando com a dança é o que mantém essa arte viva”, afirma Edson.

