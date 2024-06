'Pantanal Tech MS' acontece dia 28 e 29 de junho na UEMS de Aquidauana

Nos dias 28 e 29 de junho, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana irá receber Pantanal Tech MS.

Com participação de diversas instituições públicas e empresas privadas, fora o apoio dos cursos de graduação e de pós-graduação da UEMS (Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia), o evento terá exposições, demonstrações técnicas, vitrines tecnológicas, painéis empresariais, conferências e palestras sobre temas importantes para quem produz na região.

O Pantanal Tech MS tem como objetivo de proporcionar interação entre os diversos atores do desenvolvimento sustentável do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O Pantanal Tech MS trabalha no Eixo estratégico 'Desenvolvimento Sustentável do Pantanal', que abrange agricultura familiar, agroindústria, agronegócio, agropecuária sustentável, economia criativa, empreendedorismo, geração de renda, inclusão produtiva, inovação, sustentabilidade e turismo.

O evento também busca inserir dentro do contexto do bioma oportunidades e desafios da Rota Bioceânica, além de buscar inserir o Pantanal na temática da COP 30, observando os desafios da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

O evento é resultado da parceria estratégica entre a UEMS e o Governo do Estado, tendo a educação, ciência, tecnologia e inovação como um de seus eixos estratégicos de desenvolvimento.

