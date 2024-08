Pé-de-Meia também beneficiará alunos do EJA, anuncia Lula

Durante cerimônia realizada em Fortaleza, no Ceará, nesta sexta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a extensão do programa Pé-de-Meia, que paga um incentivo à permanência de alunos de baixa renda no Ensino Médio, para estudantes da educação de jovens e adultos (EJA).

O programa, lançado no início deste ano, paga uma bola que pode somar até R$ 9,2 mil por estudante. Em abril, o governo expandiu o programa para incluir pessoas de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), e com a nova medida, mais de um milhão de novos beneficiários vão entrar no programa.

A iniciativa tem como objetivo combater a evasão escolar por meio da concessão de um auxílio financeiro, no valor de R$ 200 mensais durante os períodos de aula, além de R$ 1 mil ao final de cada ano concluído. Esses valores, no entanto, só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio.

No caso de estudantes do EJA, eles começarão a receber o montante a partir de setembro, quando inicia o semestre letivo da modalidade.

