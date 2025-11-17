Menu
Menu Busca segunda, 17 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Educação

Pedido de reaplicação do Enem 2025 começa nesta segunda

Afetados por logística ou doenças infecciosas têm direito

17 novembro 2025 - 13h55Da redação, com Agência Brasil
Enem aconteceu em novembro deste anoEnem aconteceu em novembro deste ano   (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Os participantes que perderam a aplicação de um ou dois dias de provas do Enem afetados por problemas logísticos, desastres naturais ou doenças infectocontagiosas poderão solicitar a reaplicação do exame a partir desta segunda-feira (17) até as 12h da próxima sexta-feira (21), no horário de Brasília.

“Todos os que se sentirem prejudicados, por exemplo, pela falta de energia e fatores externos às escolas, terão direito à reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro."

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) avisa que haverá apenas uma reaplicação do Enem.

Como solicitar

A solicitação deverá ser feita por meio da Página do Participante, no site do Inep, com login de acesso pela plataforma Gov.br.

Para a análise, o participante deverá inserir um documento legível, em língua portuguesa, que comprove a condição que motiva a solicitação de atendimento, com a data que contemple o dia perdido de aplicação do Enem 2025. 

Situações

Os participantes de cidades afetadas por desastres naturais terão a reaplicação do exame garantida.

O ministro da Educação, Camilo Santana, lembrou os candidatos que tiveram o Enem suspenso em Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná, após a passagem de um tornado no dia 7 de novembro. O município ficou 90% destruído, de acordo com a Defesa Civil do estado.

O edital de abertura do Enem prevê que o participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por doença infectocontagiosa no primeiro ou no segundo dia das provas poderá solicitar a reaplicação. 

Doenças infecciosas

De acordo com o edital do Enem 2025, o participante infectado por uma das doenças a seguir deverá solicitar reaplicação: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, varíola dos macacos (monkeypox), influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) ou covid-19.

Problemas logísticos

Para reaplicação, são considerados problemas logísticos que prejudicaram o solicitante como: desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local; falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural ou outro erro de execução de procedimento de aplicação.

Análise

Cada caso será analisado individualmente pela equipe do Inep. Somente a aprovação do documento comprobatório garante a participação na reaplicação do exame.

Para os casos em que o pedido for aceito (deferido), as provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.

O inscrito fará a prova somente do dia em que sua participação foi inviabilizada no Enem.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

A iniciativa, desenvolvida por alunos e professores, implantou um sistema de hidroponia
Educação
Em escola pública da Capital, água do ar-condicionado cultiva alimentos e consciência ambiental
Presidente Lula
Educação
Governo vai criar 8,6 mil cargos de professores e técnicos em educação
Secretário Hélio Daher
Educação
Secretário Hélio Daher recebe prêmio "Ordem Nacional do Mérito Educativo", em Brasília
Serão 5 mil novas vagas permanentes na Educação Infantil
Educação
Prefeitura inicia matrículas e rematrículas da REME para 2026
Durante o evento, o público poderá conhecer amostras de larvas do Aedes aegypti
Educação
Bioparque Pantanal realiza "Dia D" com atividades de combate à dengue em parceria com a SES
FIES 2025
Educação
Ministério da Educação convoca lista de espera de vagas remanescentes do FIES
Foto: Divulgação
Educação
Ano letivo começará na primeira semana de fevereiro nas escolas municipais em 2026
Fotos: Laucymara Ayala/Sead
Educação
Estado convoca estudantes do cadastro reserva do 'MS Supera'
Enem acontece esse mês
Educação
Gabarito oficial do Enem sai na quinta-feira
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025  é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".
Educação
Redação do Enem 2025 aborda as perspectivas para o envelhecimento

Mais Lidas

AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados