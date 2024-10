Prazo para pedir isenção no vestibular da UEMS termina na terça-feira

Aqueles que pretendem realizar o vestibular 2025 da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) têm até terça-feira (15), para solicitarem a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos devem ser solicitados através do site de inscrição.

Tem direito à isenção apenas candidatos amparados pelas leis estaduais como alunos de escolas públicas, doadores voluntários de sangue, medula óssea, pessoas que tenham prestado serviço eleitoral e jurados que participam do conselho de sentença. Aqueles que foram prestar a prova na modalidade treineiro não poderão solicitar o benefício.

As inscrições estão abertas no site, para solicitar o benefício o candidato deve ir na aba “Inscrições”. Caso seja feito pedido de isenção para mais de um curso, será considerado válido a última solicitação realizada. Para efetuar o procedimento não é necessário autenticar as cópias dos documentos.

A divulgação do resultado está prevista para ocorrer no dia 21 de janeiro de 2025.

No vestibular de 2025 a UEMS está com 641 vagas abertas em 30 cursos. O certame será executado pela Fapec e as inscrições para o vestibular encerram às 23h59 no dia 6 de novembro.

