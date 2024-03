Prefeitura abre inscriÃ§Ãµes para curso gratuito de InteligÃªncia Artificial

Para os jovens e trabalhadores que estão antenados no meio digital, querendo aprender como implementar ferramentas novas ao serviço, a prefeitura de Campo Grande está oferecendo o curso de Inteligência Artificial do Zero ao Produto, entre os dias 18 e 22 de março.

As aulas são uma parceria do Instituto de Pesquisa e Inovação em Inteligência Artificial de Mato Grosso do Sul, com a prefeitura por meio da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande).

No curso, os alunos aprenderão sobre Fundamentos da Inteligência artificial (IA), Ideação e validação de produtos/serviços utilizando IA, Desenvolvimento das soluções, Estratégias para vendas aplicando IA e outros assuntos relacionados.

As inscrições estão abertas e jovens, a partir de 15 anos podem se inscrever pelo link: https://sejuvcg-inteligencia-artificial-do-zero-ao-produto.cheetah.builderall.com/. As vagas são limitadas e para mais informações é necessário entrar em contato pelo WhatsApp 3314-3577.

Serviço:

Data: 18 a 22/03

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Senac Hub

Endereço: Rua do Parque,75. Centro.

