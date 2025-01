Matrículas para alunos novos da Reme começam nesta quarta-feira (8)

Os pais ou responsáveis que queiram matricular o aluno em uma escola da Rede Municipal de Ensino (Reme), podem, a partir desta quarta-feira (8), procurar a Central ou fazer o registro pelo site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/ ou pelo número 0800 615 15 15.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicará as designações a partir de 16 de janeiro. Para aqueles que não conseguirem realizar a matrícula de forma eletrônica, a Central de Matrículas, localizada na sede da Semed, fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida.

Segundo a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, começa hoje a escolha das escolas e etapas para os alunos. “Na semana que vem, eles devem consultar o sistema, também receberão uma informação via e-mail com a designação. É importante que eles fiquem atentos aos prazos para poder ir até a escola designada e efetivar a matrícula sem perder o prazo”.

Adriana ressalta que todos os alunos em etapa regular, ou seja, Ensino Fundamental, serão atendidos.

A Reme atende as EMEIs, Ensino Fundamental do grupo 4 ao 9º ano e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

