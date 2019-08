Prefeitura divulga classificação de processo seletivo para atuação na Reme

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A prefeitura de Campo Grande publicou em edição suplementar do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quinta-feira (15), a classificação final do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação para atuar nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme), sediadas no Distrito de Anhanduí.

A lista com os nomes dos candidatos para os cargos de assistente de educação infantil, assistente educacional inclusivo, assistente administrativo financeiro, merendeiro e assistente educacional inclusivo (PCD), pode ser conferida a partir da página quatro.

A contratação é por um ano, podendo este prazo ser prorrogado por igual período. No total serão contratados 18 profissionais distribuídos nas quatro funções.

