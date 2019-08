Cartão de confirmação das provas do concurso da Secretaria de Saúde já está disponível

Os candidatos inscritos no concurso da Secretaria de Saúde de Campo Grande já podem acessar a partir desta quinta-feira (15), o cartão de confirmação, que mostra o local e o horário que deve estar presente para realizar a prova nesse domingo (18).

Ao todo, são mais de 630 vagas, fazendo com que esse seja o maior certame da área da saúde em Campo Grande, com salários que podem chegar a quase R$ 26 mil. Com uma concorrência acirrada, estão sendo disputados 49 cargos, sendo parte deles para médicos de 37 especialidades.

As provas acontecerão em dois horários, dependendo do nível de escolaridade do candidato. Para aqueles que irão concorrer a uma vaga de nível superior, os portões se fecham às 9 horas e a avaliação termina às 12 horas. Os candidatos que irão fazer a prova para ensino médio e médio técnico terão das 15 horas às 18h horas para responder o caderno de questões.

Quem se inscreveu para concorrer a uma das vagas consegue ter acesso ao local de prova e ensalamento clicando aqui e digitando o CPF e senha registrados na hora de fazer o cadastro no site.

Além das vagas para médicos, estão sendo selecionados também enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, veterinários, técnicos de saúde, assistentes de serviços em saúde e profissionais de outras áreas..

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande. As vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do Município.

