Candidatos do concurso BM e PM tem até esta terça para interpor recurso

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou editais que tratam sobre as filmagens e cronometragem individual da prova de corrida dos concursos públicos de provas e títulos do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e da Polícia Militar (PM).

O acesso às filmagens pertinentes ao Exame de Capacidade Física estará disponível até às 17h desta terça-feira (13) na área do candidato no site aos que as requereu.

O candidato poderá interpor recurso administrativo por discordância do resultado do Exame de Capacidade Física também na área do candidato.

Os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos serão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) e disponibilizado, via Internet, no site da organizadora do concurso. Para conferir os editais completos, acesse as páginas 39 a 42 da edição nº 9.962 do DOE.

