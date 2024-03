Foi divulgado em edição suplementar do Diário oficial de Campo Grande desta sexta-feira (4), o resultado da redação do concurso público de Provas e Títulos para Cargos Efetivos de Professor para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed).

A publicação traz os nomes dos candidatos que atingiram a nota prevista e os que não atingiram.

Através do site www.avalia.org.br , o candidato pode consultar individualmente sua nota através no link Boletim de Desempenho da Redação e sua Folha da Versão Definitiva da Redação através do link Visualizar Folha da versão definitiva da Redação.

O candidato que quiser interpor recurso contra o resultado divulgado, deverá protocolar em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br , no período da 0h00min do dia (18/03) até as 23h59min do dia (19/03) - horário oficial de Brasília.

