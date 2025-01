Prouni 2025: inscrições começam nesta sexta-feira (24)

As inscrições para o processo seletivo do Prouni (Programa Universidade para Todos) do primeiro semestre de 2025 começam nesta sexta-feira (24) e se estendem até às 23h59 (de Brasília) do dia 28 de janeiro. O procedimento é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os interessados devem ter uma conta no portal de serviços digitais do governo federal, o Gov.br e realizarologincom CPF (Cadastro de Pessoa Física)esenha.

Os candidatos também precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

* ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública ou em instituição privada, na condição de bolsista integral, de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

* ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral ou parcial, nesta respectiva instituição;

* ser uma PCD (pessoa com deficiência), conforme previsto na legislação brasileira;

* ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para escolher bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de três salários mínimos. O salário mínimo em 2025 vale R$ 1.518.

Esses requisitos de renda não se aplicam aos professores da rede pública que vão concorrer às vagas de licenciatura e pedagogia.

Com Agência Brasil

