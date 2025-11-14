Menu
Secretário Hélio Daher recebe prêmio "Ordem Nacional do Mérito Educativo", em Brasília

O evento desta sexta-feira também celebra os 95 anos do Ministério da Educação

14 novembro 2025 - 13h11Brenda Assis     atualizado em 14/11/2025 às 14h22
Secretário Hélio Daher Secretário Hélio Daher   (Divulgação )

O secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, professor Hélio Daher, recebe na tarde desta sexta-feira (14), em Brasília (DF), a Ordem Nacional do Mérito Educativo.

O evento será transmitido pela página do YouTube do MEC, contando com a presença da ministra Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Simone Tebet.

A premiação é a maior honraria concedida pelo Estado Brasileiro na área da Educação, a comenda agracia personalidades nacionais e estrangeiras que tenham se destacado por serviços excepcionais prestados à Educação no País.

A data desta sexta-feira, também celebra os 95 anos do MEC. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana, também participam da cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo.

 

