Secretário Hélio Daher recebe prêmio "Ordem Nacional do Mérito Educativo", em Brasília

O secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, professor Hélio Daher, recebe na tarde desta sexta-feira (14), em Brasília (DF), a Ordem Nacional do Mérito Educativo.

O evento será transmitido pela página do YouTube do MEC, contando com a presença da ministra Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Simone Tebet.

A premiação é a maior honraria concedida pelo Estado Brasileiro na área da Educação, a comenda agracia personalidades nacionais e estrangeiras que tenham se destacado por serviços excepcionais prestados à Educação no País.

A data desta sexta-feira, também celebra os 95 anos do MEC. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana, também participam da cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo.

