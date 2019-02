Senac Campo Grande oferece cursos em diversas áreas em fevereiro

O Senac Campo Grande está com inscrições abertas para cursos com início neste mês de fevereiro, em diversas áreas. A primeira opção é o curso de design, vitrinismo para varejo, com aulas no período noturno e início dia 18 de fevereiro, que ensina a projetar vitrines adequadas ao perfil da loja de modo a atrair os clientes às compras. O aluno também irá aprender os diferentes tipos de vitrines, iluminação, a importância da cor na composição da vitrine, planejamento do tema e a seleção de elementos adequados à decoração.

Também com início dia 18 de fevereiro tem o assistente administrativo, com 160 horas/aula. O objetivo é promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento contínuo.

Na área do comércio a opção é o curso marketing e gestão de relacionamento de clientes, com início dia 18 de fevereiro, no período noturno. O curso tem como objetivo apresentar os principais conceitos e práticas do marketing de relacionamento nos mercados organizacional e consumidor, definindo soluções que integrem estratégias, processos, pessoas e tecnologias da informação, resultando em ações eficazes de marketing, alinhadas com a realidade da nova economia e com as características dos clientes.

E na área da beleza a opção é o curso de depilador, com início dia 20 de fevereiro. Para ser um bom profissional de depilação, além da habilidade nas mais diversas técnicas, o cuidado com a saúde e a gestão do dia a dia de trabalho são imprescindíveis para garantir sucesso e lugar de destaque no mercado da beleza.

O Senac Campo Grande fica na rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro. Outras informações no site: www.ms.senac.br/campogrande ou pelo telefone (67) 3312-6260.

