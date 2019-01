Senac MS oferece descontos para ex-alunos de cursos técnicos

Ex-alunos dos cursos técnicos presencial ou a distância do Senac de 2018 terão uma oportunidade imperdível para aprimorar as habilidades profissionais. É que eles terão acesso ao desconto de 30% nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação reconhecidos pelo MEC ofertados na modalidade Educação a distância pelo Senac com aulas a partir de fevereiro e março.

Para conseguir o desconto é necessário ainda que o aluno tenha disponibilidade de, no mínimo, 16 horas semestrais para participar do Projeto Institucional Sócioeducativo e apresentar, semestralmente, relatório de atividades. O processo seletivo 2019 termina no dia 17 de fevereiro e a programação completa dos cursos em todas as modalidades está no portal: www.ead.senac.br

Segundo o diretor regional do Senac, Vitor Mello, “flexibilidade de tempo e espaço tornou a educação a distância ideal para quem quer se aprimorar profissionalmente. Os cursos a distância têm se tornado uma excelente alternativa para quem procura por qualificação”.

Estão sendo oferecidos 13 títulos de graduação nas áreas de administração, ciências contábeis, educação, comércio, meio ambiente, TI, finanças, marketing, entre outros, e 32 de pós-graduação. Entre as opções, Segurança da Informação; Nutrição Clínica; Educação Infantil; Docência para o Ensino Superior, Gerenciamento de Projetos, entre outros.

Em Mato Grosso do Sul, o Senac conta com unidades em vários municípios do Estado, onde os alunos podem fazer a prova presencial, tirar dúvidas e contar com o apoio dos professores: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Comerciários e comerciantes têm 20% de desconto no curso.

As inscrições seguem até o dia 17 de fevereiro e devem ser feitas no site do Senac EAD, onde também é possível conferir o portfólio completo dos cursos oferecidos.

