Suspensão de aulas é prorrogada para até 30 de junho

O governo de Mato Grosso do Sul ampliou para 30 de junho a suspensão das atividades presenciais na Rede Estadual de Ensino (REE). Com isso 210 mil estudantes matriculados nas 345 unidades escolares da REE seguirão com as aulas remotas a partir da próxima terça-feira (19 quando se encerra o recesso escolar iniciado no dia 4 de Maio



A medida visa o combate ao avanço do novo coronavirus (Covid-19). Iniciado no dia 23 de março, a suspensão das atividades presenciais resultou na implementação das aulas remotas vinculadas em toda a Rede Estadual, realizadas por meio de aplicativos e ferramentas digitais para a distribuição dos materiais de estudo.



As escolas da REE seguirão com o funcionamento em escalas e a manutenção de atividades essenciais, comando distribuição dos materiais impressos para os estudantes que não possuem conectividade e dos kits de alimentação escolar entregues aos alunos e familiares desde o final de abril, em todo o Estado.



O Estado também orientou que os municípios e unidades particulares de ensino também adotem a prorrogação da suspensão.



O prefeito Marquinhos Trad seguiu a linha e, na Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande as aulas também estão suspensas até o dia 30 de junho. O prefeito também recomendou que as unidades particulares da capital adotassem a medida.



As aulas nas escolas municipais da capital foram suspensas pela primeira vez no dia 18 de março por um período de 20 dias, também como medida de enfrentamento ao novo coronavirus. "Não há como fugir da ciência nesse tempo em que vivemos. A nota técnica dos órgãos de Saúde determina a necessidade desse prolongamento", afirmou o prefeito em live da última sexta.



