'To bem, to zen': Inscrições do Sisu começam nesta sexta; ProUni e Fies têm datas previstas

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foi divulgado nesta segunda-feira (13), e os estudantes que participaram da prova já podem começar a se preparar para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As inscrições para o programa, que dá acesso a vagas em universidades públicas de todo o país, começam na próxima sexta-feira (17) e seguem até o dia 21 de janeiro.

Assim como em 2024, o Sisu terá apenas uma edição este ano, eliminando o processo seletivo que costumava ocorrer no meio do ano.

Para participar, é necessário acessar o site, ter feito o Enem 2024, não ter zerado na redação e não ter realizado o exame na condição de treineiro.

Cronograma do Sisu 2025

Inscrições: de 17 a 21 de janeiro

Resultado da 1ª chamada: 26 de janeiro

Matrículas: de 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: de 26 a 31 de janeiro

ProUni e Fies também têm datas previstas

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (13), o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou as datas previstas para o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O ProUni abrirá inscrições de 24 a 28 de janeiro, com a divulgação da primeira chamada marcada para o dia 26 de fevereiro. Já o Fies receberá inscrições entre os dias 4 e 7 de fevereiro, com os resultados previstos para 18 de fevereiro.

O ministro ressaltou que as datas ainda podem sofrer alterações, pois os editais oficiais dos programas não foram publicados.

Calendário ProUni e Fies

ProUni

Inscrições: 24 a 28 de janeiro

Primeira chamada: 26 de fevereiro

Fies

Inscrições: 4 a 7 de fevereiro

Resultados: 18 de fevereiro

Convocação da lista de espera: 25 de fevereiro

Segunda chamada: 26 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março

