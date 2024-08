UFMS prolonga prazo de inscrição para o Integra 2024

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aumentou o prazo de inscrição para o Integra UFMS 2024. Agora, os estudantes têm até o dia 16 de agosto para se inscreverem no maior evento científico do Estado.

Neste ano, o Integra acontecerá de 21 a 25 de outubro, na Cidade Universitária, em Campo Grande. Os estudantes de graduação e pós-graduação de todos os campus, professores, técnicos e egressos da Universidade devem submeter ações via Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigproj).

Além de preencher o formulário disponível no Sigproj, o autor deve também anexar o banner no formato PDF e, em caso de inscrição realizada por estudante ou egresso, a anuência do orientador ou coordenador do projeto.

O Integra UFMS 2024 também inclui os trabalhos da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS). E uma das novidades deste ano é a possibilidade de participação de estudantes de instituições parceiras estrangeiras.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também